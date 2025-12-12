Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obišla je danas radove na izgradnji nove zgrade Naučno-tehnološkog parka u Nišu.

"Uvek je zadovoljstvo posetiti Naučno-tehnološki park u Nišu, sigurno jedan od najuspešnijih i najlepših u Srbiji. Koliko je jedan ovakav inovativni centar bio potreban Nišu, najbolje govori podatak da se privode kraju radovi na izgradnji druge zgrade, koja će biti gotova naredne godine. Sigurna sam da će mladi inovatori, koji ovde već nekoliko godina imaju svu neophodnu infrastrukturu, biti nosioci razvoja Niša i čitave Srbije u budućnosti. Ovo je danas potpuno drugačiji grad i ponosna sam na to koliko se Niš razvija vođen politikom i vizijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića", napisala je Brnabić na Instagramu. 

Naučno - tehnološki park Niš nalazi se u Univerzitetskom kampusu, a u neposrednoj blizini su četiri visokškolske institucije Elektronski, Mašinski i Građevinsko-arhitektonski fakultet, Akademija tehničko-vaspitačkih studija, kao i četiri tehničke srednje škole.

