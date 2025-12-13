Slušaj vest

Sukob između opozicionih lidera i blokadera sa fakulteta iz dana u dan poprima sve oštrije tonove. Nakon niza međusobnih optužbi poslednjih nedelja, atmosfera se dodatno usijala novim napadom koji je uputio jedan od najistaknutijih predstavnika blokadera, profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić.

Njegovi komentari otvorili su novo poglavlje u već napetim odnosima, podsetivši javnost na tenzije koje su se nagomilavale tokom prethodnih meseci.

Bakić je poručio da se, prema njegovom mišljenju, opoziciji ne može verovati, jer su, kako kaže, već pokazali sve svoje kapacitete tokom protekle decenije političke borbe.

- Ja se bojim da najveći deo opozicionih stranaka današnjih ili nije zrelo za to ili je prosto u ulozi režimske opozicije moram to da kažem. Da je drugačije, verovatno bi bilo dogovora, ovako vi ne možete da se uzdate u neke opozicione stranke. To ograđivanje nije slučajno, ovo 13 godina traje, da je opozicija nečem valjala to bi bilo drugačije - rekao je nedavno Bakić za N1.

Nastavio je udarom na lidere Stranke slobode i pravde i Narodnog pokreta Srbije, Dragana Đilasa i Miroslava Aleksića.

- Da li su dvojica opozicionih vođa do 2016. bili u nekoj vrsti kolacije sa SNS? - pitao je Bakić voditeljku.

Ona je rekla da ne zna na koga misli, pa je Bakić direktno izgovorio imena:

- Mislim na Đilasa i na Aleksića! Pa, po čijem blagoslovu možete biti šef Košarkaškog saveza Srbije, ne po mom - rekao je Bakić.

Takođe, politički analitičar Đorđe Vukadinović priznao je da se tzv. studenski pokret raspada zbog međusobnih sukoba i da više nema realne šanse da postigne izborni uspeh.

Vukadinović je istakao da su blokaderi izgubili raniji talas podrške, kao i energiju koja ih je u pojedinim fazama činila relevantnim faktorom građanske mobilizacije.