Hrvatski predsednik Zoran Milanović požalio se to što je Francuska prodala Hrvatskoj 12 polovnih borbenih aviona "Rafal", koje sada treba dograđivati, što će, kako je rekao, dodatno koštati, a s druge strane, Srbija je kupila 12 novih aviona!

Kako je rekao, "zvanični Pariz je u tome, iako strateški partner Hrvatske, vodio računa isključio o svojim ličnim interesima".

"Mi smo članica NATO, oni (Francuska) su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Treba da radimo sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim. Ali kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primera. Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susedima - koji nisu članica NATO. Nisu nas pitali kad su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sistema, a to će još koštati. Ponaša li se tako saveznik? Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima", rekao je Milanović na proslavi Dana Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva u Velikoj Gorici.

Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.

"Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima. Svi znamo, i to smo rekli nekoliko puta, a to su rekli i naši vojni stručnjaci i stručnjaci ratnog vazduhoplovstva, "rafali" su tu, isplaćeni su praktično, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno vazduhoplovstvo između Nemačke i Grčke", rekao je Plenković, inače predvodnik hravtske delegacije u Parizu, gde su potpisani dogovori s Francuskom.

Ovo nije prvi put da Hrvati kukaju zbog "Rafala".

U tekstu Jutarnjeg lista objavljenog 9. decembra, koji potpisuje vojni analitičar Igor Tabak, zaključuje se da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mnogo ozbiljnije i mudrije pregovarao sa Francuskom oko ''Rafala'' i da je napravio za Srbiju najbolji mogući posao.

Foto: Printscreen/Jutarnji list

Prethodno, u septembru, nakon velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025" ispred Palate Srbija u Beogradu, koja je završena preletom aviona među kojima su prvi put bili i francuski "Rafali", Tabak je objavio je tekst pod naslovom "Naš 'strateški saveznik' nije poslao ni zastavu na paradu u Zagrebu, a pogledajte šta su izveli za Vučića u Srbiji".

Tekst Jutarnjeg lista iz septembra Foto: Printscreen

Ugovor potpisan prošle godine

Podsećamo, Srbija je prošle godine potpisala ugovor sa francuskom kompanijom "Daso" o nabavci nadzvučnih višenamenskih borbenih aviona "Rafal".

"Rafal" je francuski višenamenski dvomotorni mlazni lovac četvrte generacije. Razvio ga je i proizvodi Marsel Daso, zajedno sa svojim tradicionalnim kooperantima. Koncepcijski, ovaj avion se zasniva na aerodinamičkoj šemi delta krila, blisko spregnutog sa kanarom.

Njegova maksimalna nosivost je 9.500 kg, što ga čini jedinim lovcem na svetu, koji je u stanju da obavlja misiju pri nošenju 1,5 puta većeg tereta od svoje sopstvene težine. Može obavljati više zadataka sa veoma različitim profilima leta istovremeno, što mu daje visoke višenamenske karakteristike.