Slušaj vest

Da je blokaderima jedini politički program nasilje, pokazalo je nekoliko incidenata u njihovoj režiji. Haos u Mionici, nož u centru Beograda i pucnjava ispred "Ćacilenda" najupečatljiviji su od njih.

Naime, tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su napali simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković.

Snimci jezivog napada su preplavili društvene mreže, a kako se može videti - tokom napada je pričinjena veća materijalna šteta u jednom lokalu.

1/7 Vidi galeriju Napad blokadera u Mionici Foto: RINA

U ovom događaju, kako je Kurir ranije preneo, ima povređenih lica. Intervenisala je policija, a nekoliko osoba je privedeno.

Tuča u Mionici Izvor: RINA

Istog dana, u centru Beograda blokader Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju, izbo je čoveka u takozvanom "Ćacilendu".

Ovaj blokader pokušao je nakon hapšenja da slaže da nije ništa skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli da je napad snimljen.

Na snimku se čuje kako jedan policajac govori Damjanu P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

Ovaj incident neodoljivo podseća na onaj iz oktobra kada je drugi blokader, Vladan Anđelković, uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da ga "nervira zauzimanje centra grada".

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Anđelković izgovara na snimku.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine Izvor: Kurir

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega. Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite - rekao je osumnjičeni.