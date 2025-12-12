Slušaj vest

Društvo za upravljanje otvorenim incesticionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Vista Rica, izdalo je saopštenje u kojem navodi da su u tekstu objavljenom dana 11.12.2025. godine u pojedinim medijima izneti neistinito prikazani i neprovereni podaci o investitorima i iznosima njihovih ulaganja.

U pitanju je tekst najpre objavljen na portalu Radar pod naslovom "Otkrivamo: Ko su klijenti investicionog fonda SNS funkcionerke Tatjane Vukić; Novac uplatila i braća Vučića, Malog i Brnabić", a preneli su ga i drugi blokaderski mediji - N1, Nova S i Danas.

U saopštenju se navodi da najoštrije osuđuju objavljivanje netačnih informacija.

"To istovremeno predstavlja i direktno kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i osnovnih profesionalnih i etičkih normi novinarske profesije. Naglašavamo da su objavljene informacije NETAČNE, proizvoljne i tendenciozno konstruisane sa očiglednom namerom da se nanese značajna reputaciona šteta Društvu za upravljanje fondovima Vista Rica a.d. i fondovima kojima upravlja i da se kod sadašnjih i budućih investitora izazove sumnja i nepoverenje. Društvo za upravljanje fondovima Vista Rica a.d. posluje u potpunosti u skladu sa:

- Zakonom o alternativnim investicionim fondovima

- Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

- Zakonom o tržištu kapitala

- Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

- Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti", navodi se u saopštenju.

Ističe se da se svi podaci o ličnosti investitora čuvaju i obrađuju u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, obezbeđujući njihovu potpunu poverljivost, kao i stavljanje na uvid isključivo u okviru zakonom propisanih obaveza.

"Naglašavamo da Društvo za upravljanje investicionom fondovima Vista Rica a.d. nema uplatno mesto, već investitori sve uplate vrše sa računa kod svojih poslovnih banaka. Društvo za upravljanje fondovima kao i poslovne banke jesu obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i prilikom izvršavanja transakcija klijenata sprovode sve radnje i mere propisane Zakonom", navedeno je u saopštenju.

Stabilno i transparentno poslovanje

Vista Rica navodi da u skladu sa zakonom redovno prolaze kroz sve propisane revizije, dok sve nadležne institucije vrše redovan nadzor nad poslovanjem u skladu sa svojim ovlašćenjima.

"U pomenutim tekstovima objavljeni su navodi koji sadrže imenovana fizička i pravna lica koja se dalje, neutemeljeno, povezuju sa statusom članova fondova i iznosima ulaganja, a na taj način se vrši obrađivanje podataka o ličnosti bez pravnog osnova, što je suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i može predstavljati krivično delo Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka iz člana 146. Krivičnog zakonika Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Društvo za upravljanje fondovima Vista Rica a.d. napominje da u skladu sa pravnim normama, investicioni fondovi predstavljaju institucije kolektivnog investiranja i navodi da će iskoristiti sva zakonom predviđena pravna sredstva radi zaštite investitora, zaštite reputacije i sprečavanja daljeg širenja nezakonito objavljenih informacija.

"Ostajemo posvećeni stabilnom i transparentnom poslovanju, zaštiti interesa investitora i razvijanju zdravog investicionog tržišta", navedeno je u saopštenju.