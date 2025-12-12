Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Aleksinac, gde je obišao Zdravstveni centar i odeljenje ginekologije i Gerontološki centar "Jelenac" i poručio da će vlada u narednom periodu biti prisutnija u mestima širom Srbije, a ministarstva bolje uvezana i operativnija na terenu, kako bi se zajedničkim snagama postigli još bolji rezultati.

Macut je istakao da su Gerontološki centar i Zdravstveni centar ustanove kroz koje država pokazuje ogromnu brigu prema svim kategorijama stanovništva, a kako je rekao, to je upravo i cilj Vlade Srbije, sveopšta dobrobit, briga o građanima i poboljšanje kvaliteta života, saopšteno je iz vlade.

Prema njegovim rečima, Gerontološki centar u Aleksincu, gde su u dve radne jedinice smeštena 373 korisnika, nije samo ustanova, već i dom najstarijih građana Aleksinca i okolnih mesta, mesto gde dobijaju punu negu, pažnju i iznad svega toplinu.

- Aleksinac je pokazatelj da brinemo i o najmlađima, budući da je 2018. godine otvoreno rekonstruisano porodilište, što je bilo od izuzetnog značaja ne samo za Aleksinac, već i za stanovnike Ražnja i Sokobanje - ukazao je Macut i dodao da će država nastaviti da jača Zdravstveni centar, kako bi se održao nivo kvaliteta usluga i zadržao stručni kadar.