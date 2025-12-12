Politika
Ministarka Stamenkovski posetila opštinu Ražanj i Centar za socijalni rad: Podrška porodicama i najosetljivijim grupama prioritet
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas opštinu Ražanj i Centar za socijalni rad.
"Sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić Kovačević, obišla sam Opštinu i Centar za socijalni rad u Ražnju.
Razgovarali smo o konkretnim koracima koji će poboljšati položaj porodica i najosetljivijih grupa.
Dobra saradnja institucija je jedini put do jače i najbolje podrške našim građanima", navela je ministarka.
Reaguj
Komentariši