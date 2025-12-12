segment iz prošlosti
HIT VIDEO! KAKO JE JOVO BAKIĆ HVALIO TOMU NIKOLIĆA: "Na osnovu LIĈNOG POZNANSTVA mogu reći da se radi o jednoj prijatnoj i neratobornoj osobi!"
Slušaj vest
Profesor Jovo Bakić, jedan od kandidata na tzv. "studentskoj listi", sada je istaknuti blokader a nekada je hvalio jednog od osnivača Srpske napredne stranke (SNS) i nekadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića!
Naime, na društvenim mrežama viralan je deo Bakićevog intervjua za Al Džaziru 2012. godine, u vreme kada je Nikolić polagao predsedničku zakletvu. Bakić je tada govoreći o njemu rekao kako se radi "o jednoj prijatnoj i neratobornoj osobi".
Kurir Politika
Reaguj
5