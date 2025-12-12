Slušaj vest

Profesor Jovo Bakić, jedan od kandidata na tzv. "studentskoj listi", sada je istaknuti blokader a nekada je hvalio jednog od osnivača Srpske napredne stranke (SNS) i nekadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića!

Naime, na društvenim mrežama viralan je deo Bakićevog intervjua za Al Džaziru 2012. godine, u vreme kada je Nikolić polagao predsedničku zakletvu. Bakić je tada govoreći o njemu rekao kako se radi "o jednoj prijatnoj i neratobornoj osobi".

