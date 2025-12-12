Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini za utorak, 16. decembar sa početkom u 10.00 časova, a za dnevni red je predložila 19 tačaka, među kojima i predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije.

Predsednica parlamenta je predložila da na dnevnom redu bude Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike, Predlog za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, koji je podnela predsednica Narodne skupštine, kao i Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Predloženo je da poslanici razmotre i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica katastrofa, koji je podnela Vlada, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2025. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2025. godinu, koji su podnela 22 narodna poslanika u Skupštini.

Poslanici bi trebalo da razmotre i Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2024. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Izveštaj o radu za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za 2023. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predloženo je da se na dnevnom redu nađe i Izveštaj o radu za 2023. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Lista kandidata za izbor jednog člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, koju je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SRBIJA CENTAR – SRCE.