Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se niko nije uplašio najave pojedinih navijača da će ukloniti Ćacilend i istakao da se zna koje su zakonske posledice za sve koji misle da mogu bilo šta da napadaju.

Predsednik je tom prilikom odgovorio na pitanje novinara nakon obilaska fabrika u Nišu da prokomentariše to što se pojedini pitaju odakle njegova ideja da zamoli ljude da se sklone iz Ćacilenda, kao i da li mu je to neko rekao ili postoji možda neki strah zbog najave da će navijači Partizana da dođu i za nekoliko minuta sve to da završe.

"Kakvih sam se gluposti naslušao, kakvih sam se pretnji naslušao u poslednjih godinu dana, završena je ta priča odavno. I niko neće ni da napada, niti bilo šta. A onaj ko misli da može da napada, zna se kakve su zakonske posledice".

Kako je rekao, ne misli da se bilo ko uplašio bilo čijih napada.

"Samo ne možete da uvlačite u to navijače Partizana ili ne znam koga, pošto nema od tog posla ništa. Isti su uvek svi navijači, a ne možete da govorite da su jedni zaćutali, da drugi nisu. Pošto ja znam tačan odnos navijača Partizana i navijača Zvezde, i on je gotovo istovetan i prema vlastima i prema opoziciji, 0,3 odsto je razlika, neću vam reći na čijoj strani. Potpuno je nevažno ko za koga navija", istakao je Vučić.