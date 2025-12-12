Politika
"KOLIKO SAM ULOŽIO U SVOJ STOMAK" Vučić probao čuveni burek u Nišu, odmah sve snimio i objavio: Čovek se iz Niša uvek vrati sa par kilograma viška! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić završio je zvaničnu posetu Nišu, ali nije mogao da ode iz grada a da ne proba i čuveni burek.
Kako se može videti u snimku koji je odmah objavio na svom Instagram nalogu, predsednik je kod "čuvenog Braška" naručio burek sa mesom, pa se našalio.
- Ne bih ja bio ovako debeo da ne volim sa mesom. Koliko sam uložio u svoj stomak.
- Kaže domaćin da je sa viljuškom i nožem beogradski, a niški je sa ruke - rekao je Vučić i nasmejao sve.
