Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić završio je zvaničnu posetu Nišu, ali nije mogao da ode iz grada a da ne proba i čuveni burek. 

Kako se može videti u snimku koji je odmah objavio na svom Instagram nalogu, predsednik je kod "čuvenog Braška" naručio burek sa mesom, pa se našalio. 

- Ne bih ja bio ovako debeo da ne volim sa mesom. Koliko sam uložio u svoj stomak. 

- Kaže domaćin da je sa viljuškom i nožem beogradski, a niški je sa ruke - rekao je Vučić i nasmejao sve. 

