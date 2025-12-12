Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić završio je zvaničnu posetu Nišu, ali nije mogao da ode iz grada a da ne proba i čuveni burek.

Kako se može videti u snimku koji je odmah objavio na svom Instagram nalogu, predsednik je kod "čuvenog Braška" naručio burek sa mesom, pa se našalio.

- Ne bih ja bio ovako debeo da ne volim sa mesom. Koliko sam uložio u svoj stomak.