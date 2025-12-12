Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Nišu uradio sve što su blokaderi rekli da neće smeti da uradi i istakla da se predsednik očekivano nije njih uplašio, a da su oni očekivano ponovo lagali.

"Danas u Nišu, predsednik Vučić je išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi", navela je Brnabićeva na društvenoj mreži X.

Dodala je da su Vučića, na svim mestima gde je otišao, ljudi dočekali sa oduševljenjem.

"On se blokadera, očekivano, nije uplašio, a oni, očekivano, ponovo lagali. Toliko o tome", navela je Brnabićeva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prošetao je večeras ulicama Niša, nakon dvodnevne posete tom gradu, i izrazio zadovoljstvo time koliko je Niš napredovao, dodajući da je to i dodatni motiv da se nastavi sa radom za taj grad.