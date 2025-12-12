Slušaj vest

Kada žele da kritikuju njen rad, uglavnom to urade kroz jednu reč "nerad". Navode da su iza decenije nerada brojni nerešeni predmeti, izostanak odgovornosti za likvidacije, malverzacije, ali i čuvanja predmeta u fioci.

Od naivnog "izađi mala" koje su pevali blokaderi, do zvaničnog zahteva za postupak razrešenja koje je stiglo od Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije. Na sve je samo ćutala. Kao i na pitanja koja su od interesa javnosti.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali njen nerad bili su Uglješa Mrdić, narodni poslanik, Vladimir Gajić, advokat i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Mrdić je mesecima ukazivao na rad ili nerad Zagorke Dolovac, pa je otkrio koji su dalji pravni mehanizmi s obzirom na to da je Odbor za pravosuđe odbio njen izveštaj o radu za period od 2020. do 2024. i ona se nije tu pojavila.

Ponaša se kao da je iznad Srbije

- Zagorka Dolovac je pokazala da ne poštuje Ustav Srbije, niti Narodnu skupštinu, ali i sve nas narodne poslanike. Ona kao da je zaboravila gde je položila zakletvu i ko je nju izabrao. S druge strane, ona ima vremena da se žali po Briselu na Srbiju, njenog predsednika i narodne poslanike. Nije došla kod nas jer je mislila da joj se može, ponaša se "država to sam ja" i "tužilaštvo to sam ja" i ponaša se kao da je iznad Republike Srbije - započeo je Mrdić, pa je nastavio:

- Ona se ne ponaša kao četvrta grana vlasti, već se ponaša kao da je iznad države, nije ona ni duboka država, niti država u državi, već se ponaša kao da je iznad države, a to je jako opasno. Prvo što ruši državni poredak, a drugo što radi protiv zakona. Ove ljude koje je poslala, troje zamenika, to je njena vojska koja nju brani, ali nije uspela. Prvi put u istoriji parlamenta se dogodilo da nije usvojen izveštaj o radu tužilaštva - rekao je Mrdić.

Mrdić navodi da bi Zagorka Dolovac trebalo da podnese ostavku ukoliko ima bilo kakvu etiku.

- Zagorka Dolovac da je moralna, posle ovoga bi trebalo da podnese ostavku. S obzirom na to da nije to slučaj, idemo drugom procedurom za koju ću se ja zalagati. Rasprava na plenumu u Skupštini, insistiraću da podrži izveštaj odbora i većina narodnih poslanika, posle se to prosleđuje Visokom savetu tužilaštva. Ja se nadam da će to biti na nekoj od narednih sednica.

Mrdić navodi da niko nije jači od države:

- Niko nije jači od države. Ko je Zagorka Dolovac? Ko je Uglješa Mrdić? Niko ne sme da bude jači od države, ni poslanik, ni tužilac, niti sudija. Većina narodnih poslanika će se javljati za reč i kritikovati katastrofalan rad vrhovnog tužioca, a posebno tužioca za organizovan kriminal Mladena Nenadića. Toga se Zagorka Dolovac i Nenadić plaše, pa se sastaju sa ambasadorom Velike Britalnije i predstavnicima Zapada - ističe Mrdić.

Saglasnost podeljenog društva

Gajić dugo izgovara rečenicu da Zagorka mora da ode, ali ovo je jedan deo koji može kroz zakon da se provede, pa je izneo argumente za njenu smenu u studiju Kurir televiziju.

- Ovde je paradoksalno interesantna situacija u našem duboko podeljenom društvu u političkom smislu da je bar do sada kada je Zagorka Dolovac u pitanju postojala opšta saglasnost da ona ne radi svoj posao kako treba. U tom smislu, jer su ustavne promene faktički odvojile javno tužilački sistem od suverenog naroda, pa smo pokušali da iskoristimo mogućnosti koje postoje i jedan od načina na koji se po Ustavu obezbeđuje suverenost je narodna inicijativa. Mi smo skupili dovoljan broj potpisa, predali ih Skupštini Srbije u septembru, pa tu postoje neki rokovi da se razmotri, ali bi to bilo saglasno i sa ovim što Mrdić namerava da uradi, a to je da se pokrene rasprava u parlamentu i da Skupština koja nju ne može da smeni bez predloga Visokog saveta tužilaštva, ipak zauzme neki svoj stav - rekao je Gajić, pa nastavio:

- Problem je što se ona na toj funkciji nalazi punih 15 godina, ona je već tri puta izabrana za tu funkciju, a njoj mandat ističe 2028. u aprilu, posle punih 18 godina. Ona je kao vrhovni državni tužilac odgovorna za stanje u javnom tužilaštvu Srbije, a svaki građanin bi to potvrdio. Ono što je danas vidljivo, građani ne znaju kako zvuči njen glas, a na ovom mestu je 15 godina, a niko ne zna kako ona izgleda. Tužilaštvo je naviklo da radi u mraku, a otkad je Mrdić napravio prodor u institucionom obliku, ona je počela da deluje javno preko nekih saopštenja, ali to je tek kada je njena lična pozicija ugrožena - kaže Gajić.

Matović je ocenio lik i delo Zagorke Dolovac.

- Slažem se sa svime što su rekli sagovornici i čestitam Mrdiću na lavovskoj borbi oko štrajka glađu i svemu što je podneo. On je bio prvi koji je tako napravio da se javnosti skrene pažnja šta je suštinski problem. Ja ocenjujem njen rad apsolutno katastrofalno, mnogi govore da je to plod nemara, ali ja mislim da je to plod loše namere i dogovorima sa stranim centrim moći koji za cilj imaju desuverenizaciju naše zemlje - rekao je Matović.

