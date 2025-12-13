Slušaj vest

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Bojan Vranić komentarisao je aktuelnu političku situaciju u Srbiji u gostovanju na RTS-u u emisiji Takovska 10.

Vranić kaže da su potezi takozvanih studenata, blokadera, postali predvidivi.

- Mislim da su politički procesi jednostavno postali predvidivi. Imali ste protest ispred Pravnog fakulteta gde studenti obeležavaju 365 dana od početka blokade, ali jednostavno to je sada postalo kao kada stranka iznese štand i deli svoje letke - počeo je Vranić svoje izlaganje u političkoj debati na RTS-u.

Osvrnuo se i na to da više okupljanja nisu toliko propraćena.

- To je sada stvar nekakve političke aktivnosti i u tom smislu je predvidivo. Medijski su se stvari ispumpale, čak postaje pomalo i dosadno - zaključio je Vranić.