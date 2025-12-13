Slušaj vest

Nekadašnji radikal, a sadašnji istaknuti blokader i novinar Nemanja Šarović, priznao je da su protivnici aktuelne vlasti, kojima i on pripada, poraženi od strane Aleksandra Vučića!

On se osvrnuo na nedavno održane lokalne izbore u Negotinu, Sečnju i Mionici, izneo suve činjenice i jasno stavio do znanja da nema šta da se slavi iako je blokaderski pokret pokušao to da nametne svojim pristalicama.

"Ako pogledamo rezultate mi smo izgubili 3:0, Vučić je u Negotinu imao preko 40 odsto, u Mionici preko 50, a u Sečnju preko 60. Suštinski, to su tri ubedljive pobede. Međutim, gledajući medije, ja sam bio iznenađen dan nakon izbora,slavila se pobeda, slavili su 0:3 na lokalnim izborima", počeo je svoje izlaganje Šarović na "Jutjub" kanalu Serbian news USA.

Dodao je da nema govora o prevarama i bilo kakvim nameštaljkama na izborima, kako opozicija i blokaderi pokušavaju povremeno da spinuju.

"Ja nisam neko ko je slavio poraze, mislim da treba biti realan. Prvo da krenemo od standarnih opravdanja - ja se ne zadovljavam time da se izbori izgube i onda mi kukamo kako je Vučić krao, ucenjivao, kako su dovedeni birači odavde, odande - to jednostavno nije tačno. Ako na primer uzmemo Mionicu, mala opština sa malim brojem birača, sredina koja nije gradska,tu ne može da se desi da neko dođe sa strane da glasa jer se svi poznaju", udario je šamar realnosti Šarović blokaderima.

On je potom kritikovao takozvane studente blokadere jer im niko ne valja.

"Potpuno je jasno da niko od opozicionih stranaka neće podržati studentsku listu. Ako je neko iskren u borbi protiv ovog režima, onda taj pristup ne može biti ekskluzivionistički, ne može se reći "ej, niko drugi ne valja, ja sam najbolji". Moraju se sve snage objediniti, nije to kritika od strane mene, to je realnost. Imaju oni i više nego dovolnjno savetnika, to je valjda isto potpuno jasno. Vidimo da u javnosti neki ljudi nastupaju kao njihovi glasnogovornici i, uostalom, kad pogledaš ljude koji se promovišu na televizji N1 i Nova neće biti iznenađenje kada se ti ljudi sutra nađu na studentskoj listi", analizirao je Šarović.

Na pitanje voditelja šta bi bilo na parlamentarnim izborima, Šarović je bio jasan:

"Ne bih voleo da deprimiram bilo koga, ali ako misliš da je organizacija ljudi koji su protiv Vučića dovoljno jaka da on bude pobeđen u ovom trenutku, ja mislim da to nije tako", zaključio je on.