Nakon što je Nenad Stanić, pripadnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno priznao da je u jednom trenutku imala dvojnicu, i to njegovu suprugu, oglasila se i Hrka.

Ona je za blokadersku N1 rekla da je sve vreme samostalno štrajkovala glađu i da nije imala dublerku u šatoru u kojem je protestovala ispred Skupštine Srbije duže od mesec dana.

Supruga Nenada Stanića (levo) i Dijana Hrka Foto: ATA Images

"To su pokušaji da se sve što sam uložila obesmisli i da se moja čista borba uprlja", smatra Dijana Hrka, dodajući da je reč o pokušajima zloupotrebe.

Poručila je i da od dalje borbe ne odustaje.

Stanić: Moja supruga je bila dubler

Podsetimo, gostujući u podkastu "Pravi odgovor" na You Tube, Stanić je na konstataciju voditelja da se njegova supruga pojavljivala umesto Dijane Hrke "negde", i pitanja šta su time postigli, prvo to negirao, govoreći da je medijima koji su to pisali "iščašen um", ali ubrzo je zapravo sam sebe demantovao i priznao da je Hrka imala dublerku.

Nenad Stanić rekao je da Hrku jeste glumila gospođa Stanić i to kada je Dijana Hrka izlazila iz klinike nakon primljene infuzije.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima, da je ne bi nešto pitao. Dovoljno je ženi bilo njene muke. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je Stanić nakon čega sledi smeh voditelja u neverici.

- Znači, bila je dubler - kaže voditelj smejući se, na šta Stanić nonšalantno konstatuje:

- Pa jeste, pa zašto da ne. Samo smo nju (suprugu) izveli u kolicima - rekao je Nenad Stanić.

Jerković: Hrkina dvojnica baca senku na blokaderski pokret

Komentarišući ovu "predstavu za javnost" Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije za praćenje izbora OKO, kaže za Kurir da je ta manipulacija bacila senku na celokupan pokret.

"Kada se neko pojavljuje kao simbol protesta i lične tragedije koja je emotivno mobilisala građane, svaka manipulacija identitetom - bez obzira na motiv - neminovno baca senku na celokupan pokret. Transparentnost je ključna u svakom društvenom pokretu, naročito onom koji pretenduje na moralnu nadmoć i poziva se na istinu i pravdu. Građani koji su pružali podršku imali su pravo da znaju da li je osoba koju vide zaista ona kojoj veruju", jasan je Jerković.