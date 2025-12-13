Slušaj vest

Blokaderski profesor Alek Kavčić, osnivač fondacije koja nosi njegovo ime, ismejao je domaću opoziciju uporedivši je sa crtanim junakom Duškom Dugouškom, koji se izgubio na svom putu, a komentarisao je i tzv. studentsku listu i advokata Zdenka Tomanovića, jednog od kandidata na toj listi.

"I ta naša opozicija me podseća na Duška Dugouška. I sad, onaj jedan crtani film počinje tako što Duško Dugouško prolazi kroz rov, izvire negde, ko zna gde, pogrešio put, ne zna gde je i kaže - Au, mora da sam promašio, trebalo je da skrenem levo kod Albukerkija. I to je naša opozicija!", rekao je Kavčić na zrenjaninskoj KTV televiziji.

Na pitanje voditelja kakvu ulogu ima Zdenko Tomanović u radu studenata i njihove liste, i da li je istina da ima uticaj na odluke i rad uopšte, Kavčić je rekao da "nema informacije" ali da se priča da Tomanović ima uticaj.

Zdenko Tomanović Foto: Nenad Kostć

"Priča se da ima znatan uticaj i da ima direktnu vezu sa nekim studentima. Okej, imaju i drugi ljudi", odgovorio je, na šta je usledilo pitanje "Imate li vi?", a odgovor je bio negativan uz dodatno objašnjenje:

"Postojale su tu neke... Neki studenti koji su eto doazili kod mene i hteli da pričaju, ali ja sam shvatio da to, da taj razgovor sa pojedinačnim studentima nije ono što meni odgovara. Jer nemate utisak da razgovarate sa pokretom nego sa pojedincima koji možda mogu taj razgovor iz konteksta da izvuku, i vi znate onda kako to ide, pokvareni telefoni...", rekao je Alek Kavčić.