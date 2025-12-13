Slušaj vest

Blokiranje poglavlja 11 i 13 od strane Francuske ne predstavlja nikakvo iznenađenje, jer se radi o udruženom poduhvatu Mila Đukanovića i njegovog ličnog prijatelja Andreja Plenkovića koji je i izlobirao ovu blokadu, ocenio je za lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

"I tek nas čekaju blokade od strane Hrvatske, sve dok im ne predamo brod "Jadran", priznamo da je Prevlaka njihova, platimo ratnu odštetu i odreknemo se sebe u pregovorima s njima. Nažalost, to niko ne sme da kaže glasno, sve se nadajući da će sledeći put Plenković biti bolje volje. Danas je Milo Đukanović najzadovoljniji čovek u Crnoj Gori, šeta na slobodi unučad, blokira nam poglavlja s Plenkovićem, a mi ćemo kako je krenulo pre ući u Ujedinjene Arapske Emirate nego u EU. Ipak mi se čini da je Zagreb glavni grad Crne Gore", istakao je Knežević.

Podsetimo, Francuska je juče blokirala dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom – poljoprivredu i ruralni razvoj (11) i ribarstvo (13).

(Kurir.rs/Adria)

