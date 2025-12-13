"I tek nas čekaju blokade od strane Hrvatske, sve dok im ne predamo brod "Jadran", priznamo da je Prevlaka njihova, platimo ratnu odštetu i odreknemo se sebe u pregovorima s njima. Nažalost, to niko ne sme da kaže glasno, sve se nadajući da će sledeći put Plenković biti bolje volje. Danas je Milo Đukanović najzadovoljniji čovek u Crnoj Gori, šeta na slobodi unučad, blokira nam poglavlja s Plenkovićem, a mi ćemo kako je krenulo pre ući u Ujedinjene Arapske Emirate nego u EU. Ipak mi se čini da je Zagreb glavni grad Crne Gore", istakao je Knežević.