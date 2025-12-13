Vladimir Pavićević, politikolog, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije, a novopečeni opzicionar, nastavlja svoju borbu protiv - opozicije. Nakon što je letos "udario" na Zdravka Ponoša nazvavši ga Žalosnom sovom, nastavio je sa prozivkama Dragana Đilasa ocenivši ponovo da je "antitalenat za politiku", a sada je toj konstataciji dodao novu - da Đilas priča gluposti!

"Ako je izjavio to, da treba prelazna vlada i navodio primer Crne Gore, gluplju stvar nije mogao da poruči. Ljudi će reći - ovaj sad javno govori da je za Vučića. Ajmo prelazna vlada, kao u Crnoj Gori 2016. godine kada je trebalo da se sruši Milo, pa je Milo ostao na vlasti, pa nek i Vučić ovde ostane na vlasti", rekao je Pavićević i zaključio da je to, ako je tako rečeno, "totalna propast".