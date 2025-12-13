Slušaj vest

Profesor Jovo Bakić, jedan od kandidata na tzv. "studentskoj listi", sada je istaknuti blokader, a nekada je hvalio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića!

Na društvenim mrežama viralan je deo Bakićevog intervjua za emisiju "Zumiranje" koja se emitovala na Jutjub kanalu nedeljnika Vreme 2016. godine.

On je tada bio gost Filipa Švarma zajedno sa marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem i govorio kako veruje u Vučića i njegov rad na poboljšavanju naše zemlje.

- U glavi Aleksandra Vučića desio se vrlo bitan prelom, gde je on spreman da ide do kraja u obračunu sa bogatašima u Srbiji, sa naopakim sistemom u Srbiji, sa jednim političko-kapitalističkim sistemom, sa oligarhijom koja je zajahala i ne može da sjaše, sa jednom potpuno naopakom pričom - rekao je Bakić.

Podsetimo, prethodnih dana je na društvenim mrežama isplivao još jedan snimak gde Jovo Bakić hvali one o kojima sada govori sve najgore, konkretno o nekadašnjem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.

Bakić je u intervjuu za Al Džaziru 2012. godine, u vreme kada je Nikolić polagao predsedničku zakletvu, rekao kako se radi "o jednoj prijatnoj i neratobornoj osobi".