Tokom zasedanja Skupštine grada Čačka danas je došlo do incidenta kada je verbalni sukob između dvojice odbornika prerastao u fizički obračun.
HAOS U SKUPŠTINI GRADA ČAČKA! Odbornici u klinču, pale žestoke reči (VIDEO)
Sukob je izbio između Bratislava Simovića, odbornika pokreta Dveri, i Slobodana Jakšića, odbornika Ruske stranke.
U jednom trenutku rasprava je eskalirala, a Jakšić je Simoviću uputio i uvredljive reči.
- Nemoj da ti je***m mamu. Mrš bre, barabo - poručio je Jakšić Simoviću.
Ubrzo je došlo do fizičkog kontakta, a ostali odbornici u sali reagovali su kako bi ih razdvojili i sprečili dalju eskalaciju incidenta.
Za sada nije poznato šta je tačno bio povod sukoba u Čačku.
(Kurir.rs/RINA)
