Slušaj vest

Sukob je izbio između Bratislava Simovića, odbornika pokreta Dveri, i Slobodana Jakšića, odbornika Ruske stranke.

U jednom trenutku rasprava je eskalirala, a Jakšić je Simoviću uputio i uvredljive reči.

- Nemoj da ti je***m mamu. Mrš bre, barabo - poručio je Jakšić Simoviću.

Ubrzo je došlo do fizičkog kontakta, a ostali odbornici u sali reagovali su kako bi ih razdvojili i sprečili dalju eskalaciju incidenta.

Za sada nije poznato šta je tačno bio povod sukoba u Čačku.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustitePolitika"ĐILAS GLUPLJU STVAR NIJE MOGAO REĆI" Pavićević udario na lidera SSP: Govorio sam da je antitalenat za politiku, ali ovo je totalna propast! (VIDEO)
Dragan Đilas Vladimir Pavičević
Politika"OPOZICIJA ME PODSEĆA NA DUŠKA DUGOUŠKA" Kavčić ismejao opozicionare, potvrdio da su studenti blokaderi na vezi sa Tomanovićem: "Priča se da ima znatan uticaj"
alek kavčić.jpg
PolitikaHAOS! DIJANA HRKA NAPALA SVOG DOJUČERAŠNJEG ZAŠTITNIKA! Nakon priznanja Nenada Stanića da je imala dvojnicu, Hrka poručila: "Reč je o pokušajima zloupotrebe"
Nenad Stanić Dijana Hrka
PolitikaVUČIĆ NAS DEKLASIRAO 3:0! ŠOK PRIZNANJE NEMANJE ŠAROVIĆA: Nema govora o prevarama i bilo kakvim nameštaljkama na izborima (VIDEO)
nemanja šarović.jpg