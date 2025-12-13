Slušaj vest

Pompezno najavljeni blokaderski skup u Novom Sadu po svemu sudeći doživeo je totalni debakl.

Prema podacima tačkastog softvera na skupu u ovom gradu skupilo se jedva 340 ljudi.

U gradu od 400.000 ljudi nisu uspeli da skupe 0,1 odsto građana.

Ovo je samo još jedan pokazatelj da je narod prozreo namere blokadera i da niko ne pristaje na nasilje i anarhiju na ulicama.

