TAČKASTI SOFTVER OGOLIO BLOKADERE, TOTALNI DEBAKL U NOVOM SADU Okupilo su manje od 0,1 odsto građana
Pompezno najavljeni blokaderski skup u Novom Sadu po svemu sudeći doživeo je totalni debakl.
Prema podacima tačkastog softvera na skupu u ovom gradu skupilo se jedva 340 ljudi.
U gradu od 400.000 ljudi nisu uspeli da skupe 0,1 odsto građana.
Ovo je samo još jedan pokazatelj da je narod prozreo namere blokadera i da niko ne pristaje na nasilje i anarhiju na ulicama.
