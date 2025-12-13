POVERENJE! VUČIĆ MEĐU NARODOM U NIŠU: Fabrike se otvaraju, investicije stižu, a blokaderski spinovi padaju u vodu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana u Nišu, gde je još jednom demonstrirao razliku između politike rezultata i politike buke. U gradu na Nišavi otvorio je fabriku italijanske grupacije "Ariston Climate Solutions", obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije "Palfinger", potvrdivši nastavak snažne industrijske ekspanzije juga Srbije.
Ali poseta Nišu nije bila samo zbog investicija.
Vučić je, kako kaže, dan proveo kao sav normalan svet - vozio se gradskim prevozom, ručao u punom restoranu, prošetao gradom i svratio po burek u pekaru.
Time je direktno opovrgao tvrdnje blokadera i blokaderskih medija - da ne sme da se pojavi među građanima, koji su time stvorili jednu potpuno apsurdnu i nenormalnu situaciju - da predsednik Srbije ne bi smeo slobodno da prošeta u nekom gradu u ovoj Srbiji!
U inat svima
I kad im je šetnjom kroz Niš pokazao koliko su takve poruke i pretnje besmislene, opet je pokušano da se predstavi kako je "neko trubio" dok je Vučić prolazio kroz grad, a da su jednu kafanu zatvorili kako bi predsednik u njoj ručao s gradonačelnikom Niša.
- Što se tiče toga da je neko trubio dok sam prolazio kroz Niš, ja to nisam čuo. Sve ljude koje smo sreli u autobusu, bilo ih je 15, 20, sa svakim smo se pozdravili. U inat svima sam išao u Nišku Banju, i u Medijanu u kafanu. Suština je u tome da nikada u životu nismo kafanu zatvorili, kao što tvrde blokaderi. Ne razumem šta je smisao, da li ti ljudi stvarno misle da su ovde nekakvi monstrumi koji će da jure nekoga - zapitao se Vučić, a prethodno je rekao da poruke opozicije pred dolazak u Niš smatra pokušajem zastrašivanja i naglasio da poručuju "Kod nas nema demokratije, ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo".
Poseta Vučića Nišu jasno je pokazala suštinsku razliku između politike koja se zasniva na rezultatima i pristupa koji se svodi na stvaranje pritisaka, tenzija i veštačkih kriza, ocenjuje za Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu.
- Politika koju vodi predsednik Vučić zasniva se na radu, investicijama i direktnom kontaktu s građanima, a blokaderi stvaraju nenormalnu atmosferu. Vučić je otvorio nove proizvodne pogone, razgovarao sa investitorima i radnicima i govorio o daljem razvoju jugoistoka Srbije, a onda je usledilo nešto što bi u svakoj uređenoj državi bilo potpuno normalno: predsednik je prošetao gradom i razgovarao s građanima. Upravo taj čin postao je povod za pokušaj stvaranja nenormalne atmosfere u kojoj se sugeriše da predsednik države "ne sme" slobodno da se kreće gradom u državi čiji je predsednik. To više nije politička poruka, već apsurd koji dovodi u pitanje osnovne demokratske standarde - smatra Rabrenović.
Ozbiljno strateško planiranje
On naglašava da dovođenje u pitanje prava na slobodu kretanja predstavlja opasan presedan.
- Pravo na slobodu kretanja jedno je od temeljnih ustavnih prava. Ono je garantovano Ustavom Republike Srbije i pripada svima, bez izuzetka - i građanima i nosiocima najviših državnih funkcija. Demokratija ne podrazumeva zabrane, pritiske i pokušaje fizičkog ili simboličkog onemogućavanja političkih aktera, već slobodno kretanje, slobodan govor i sučeljavanje ideja u institucionalnom okviru - jasan je Rabrenović.
Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da sam odlazak predsednika Vučića u Niš i sve što je urađeno predstavlja karakteristiku njegove politike, koja vodi računa o svakom delu ove zemlje.
- Otvaranje kompanija od kojih jedna predstavlja logistički centar bilo je moguće upravo zato što se razvojna politika zemlje vodila planski, strpljivo i efikasno deset godina. Sve to zajedno pokazuje da se Vučićeva politika ne svodi na ad hok rešenja, nego da izvire iz ozbiljnog strateškog planiranja u kontekstu savremenih ekonomskih i privrednih zahteva i trendova - kaže Kojčić.
On dodaje da je još jednom dokazano da su svi potezi blokadera uzaludni, kao i pokušaj spinovanja da predsednik Srbije ne može da se prošeta među svojim narodom.
- Uz jasno stavljanje do znanja građanima Niša i generalno juga da je šef države tu s njima, sada i uvek, jasan je i signal celoj Srbiji na koga može da se računa. Uzalud blokade, paljenja i pucanja u političke protivnike po Srbiji, uzalud klevetanje svoje sopstvene zemlje u Strazburu i u Briselu, Srbija ide planski, organizovano i nezaustavljivo napred - zaključuje Kojčić.
Kurir Politika