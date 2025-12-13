Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana u Nišu, gde je još jednom demonstrirao razliku između politike rezultata i politike buke. U gradu na Nišavi otvorio je fabriku italijanske grupacije "Ariston Climate Solutions", obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije "Palfinger", potvrdivši nastavak snažne industrijske ekspanzije juga Srbije.

Ali poseta Nišu nije bila samo zbog investicija.

Time je direktno opovrgao tvrdnje blokadera i blokaderskih medija - da ne sme da se pojavi među građanima, koji su time stvorili jednu potpuno apsurdnu i nenormalnu situaciju - da predsednik Srbije ne bi smeo slobodno da prošeta u nekom gradu u ovoj Srbiji!

U inat svima

I kad im je šetnjom kroz Niš pokazao koliko su takve poruke i pretnje besmislene, opet je pokušano da se predstavi kako je "neko trubio" dok je Vučić prolazio kroz grad, a da su jednu kafanu zatvorili kako bi predsednik u njoj ručao s gradonačelnikom Niša.

- Što se tiče toga da je neko trubio dok sam prolazio kroz Niš, ja to nisam čuo. Sve ljude koje smo sreli u autobusu, bilo ih je 15, 20, sa svakim smo se pozdravili. U inat svima sam išao u Nišku Banju, i u Medijanu u kafanu. Suština je u tome da nikada u životu nismo kafanu zatvorili, kao što tvrde blokaderi. Ne razumem šta je smisao, da li ti ljudi stvarno misle da su ovde nekakvi monstrumi koji će da jure nekoga - zapitao se Vučić, a prethodno je rekao da poruke opozicije pred dolazak u Niš smatra pokušajem zastrašivanja i naglasio da poručuju "Kod nas nema demokratije, ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo".

Aleksandar Vučić i Dragoslav Pavlović na ručku u restoranu u Nišu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Poseta Vučića Nišu jasno je pokazala suštinsku razliku između politike koja se zasniva na rezultatima i pristupa koji se svodi na stvaranje pritisaka, tenzija i veštačkih kriza, ocenjuje za Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu.

- Politika koju vodi predsednik Vučić zasniva se na radu, investicijama i direktnom kontaktu s građanima, a blokaderi stvaraju nenormalnu atmosferu. Vučić je otvorio nove proizvodne pogone, razgovarao sa investitorima i radnicima i govorio o daljem razvoju jugoistoka Srbije, a onda je usledilo nešto što bi u svakoj uređenoj državi bilo potpuno normalno: predsednik je prošetao gradom i razgovarao s građanima. Upravo taj čin postao je povod za pokušaj stvaranja nenormalne atmosfere u kojoj se sugeriše da predsednik države "ne sme" slobodno da se kreće gradom u državi čiji je predsednik. To više nije politička poruka, već apsurd koji dovodi u pitanje osnovne demokratske standarde - smatra Rabrenović.

Ozbiljno strateško planiranje

On naglašava da dovođenje u pitanje prava na slobodu kretanja predstavlja opasan presedan.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Pravo na slobodu kretanja jedno je od temeljnih ustavnih prava. Ono je garantovano Ustavom Republike Srbije i pripada svima, bez izuzetka - i građanima i nosiocima najviših državnih funkcija. Demokratija ne podrazumeva zabrane, pritiske i pokušaje fizičkog ili simboličkog onemogućavanja političkih aktera, već slobodno kretanje, slobodan govor i sučeljavanje ideja u institucionalnom okviru - jasan je Rabrenović.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da sam odlazak predsednika Vučića u Niš i sve što je urađeno predstavlja karakteristiku njegove politike, koja vodi računa o svakom delu ove zemlje.

- Otvaranje kompanija od kojih jedna predstavlja logistički centar bilo je moguće upravo zato što se razvojna politika zemlje vodila planski, strpljivo i efikasno deset godina. Sve to zajedno pokazuje da se Vučićeva politika ne svodi na ad hok rešenja, nego da izvire iz ozbiljnog strateškog planiranja u kontekstu savremenih ekonomskih i privrednih zahteva i trendova - kaže Kojčić.

On dodaje da je još jednom dokazano da su svi potezi blokadera uzaludni, kao i pokušaj spinovanja da predsednik Srbije ne može da se prošeta među svojim narodom.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Uz jasno stavljanje do znanja građanima Niša i generalno juga da je šef države tu s njima, sada i uvek, jasan je i signal celoj Srbiji na koga može da se računa. Uzalud blokade, paljenja i pucanja u političke protivnike po Srbiji, uzalud klevetanje svoje sopstvene zemlje u Strazburu i u Briselu, Srbija ide planski, organizovano i nezaustavljivo napred - zaključuje Kojčić.