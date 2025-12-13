Slušaj vest

Panel za izborne žalbe i predstavke (IPŽP) usvojio je žalbu Srpske liste i doneo odluku o sertifikaciji kandidata ove stranke za poslanike na parlamentarnim izborima zakazanim za 28. decembar.

Povodom toga oglasila se i Srpska lista navodeći da je svih 33 kandidata verifikovano za predstojeće izbore.

„Obaveštavamo javnost da je nakon svih pritisaka i pokušaja Kurtijevog režima da spreči Srpsku listu, Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio našu žalbu, poništio nezakonitu odluku Centralne izborne komisije i potvrdio sertifikaciju svih 33 kandidata Srpske liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28. decembra 2025. godine“, saopštili se iz Srpske liste.

U objavljenoj odluci IPŽP je naveo da je odluka Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju kandidata, doneta na sednici 10. decembra, bila manjkava i nepotpuna, te da nije razmatrala ključne činjenice i pitanja u vezi sa procenom ispunjenosti zakonskih uslova za sertifikaciju političkog subjekta.

„U nedostatku adekvatnog pravnog obrazloženja zaključuje se da takva odluka ne može pravno opstati, jer ne sadrži pravilnu ocenu činjenica u odnosu na zakonske odredbe Zakona o opštim izborima i Pravilnika o sertifikaciji političkih subjekata“, navodi se u odluci IPŽP-a.

Dalje se ističe da je Srpska lista ispoštovala sve zakonske rokove za registraciju kandidata i da je dobila pozitivnu preporuku Kancelarije za registraciju, sertifikaciju i finansijsku kontrolu, zbog čega je žalba ocenjena kao osnovana i usvojena.

Podsetimo, na sednici 10. decembra Centralna izborna komisija sertifikovala je kandidate za poslanike Demokratske partije Kosova (DPK) i Demokratskog saveza Kosova (DSK), ali je odbila da sertifikuje kandidate Srpske liste.

Na sednici CIK-a, vršilac dužnosti šefa Sekretarijata, Besnik Budžala, rekao je da nijedan kandidat iz DPK, DSK ili Srpske liste nije u suprotnosti sa propisanim odredbama.

Ipak, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz redova Samoopredeljenja, Sami Kurteši i Aljban Krasnići, dok je šest članova bilo uzdržano, a troje je glasalo za.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je potom da se stranka žalila na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje njihove kandidate za učešće na izborima 28. decembra, ističući da takva odluka predstavlja pokušaj Kurtijevog režima da Srbima nametne ko će ih predstavljati u parlamentu.

Simić je rekao da CIK tradicionalno donosi protivzakonite odluke kako bi onemogućio učešće Srpske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, te sada pokušava da ne sertifikuje njihove kandidate za poslanike.

Reagujući na to što Centralna izborna komisija nije sertifikovala kandidate Srpske liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, nemačka ambasada u Prištini je navela da izborni proces i tehničke pripreme za izbore moraju biti oslobođeni političkih manevara političkih aktera.