Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku rabinu Isaku Asielu i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji, čestitajući im Hanuku - veliki jevrejski Praznik svetlosti.

- Vekovima Hanuka predstavlja simbol trijumfa svetlosti nad tamom i snažno nadahnuće, koje podstiče međusobno razumevanje, toleranciju i zajedništvo. Tako je i danas, kada je Srbija jedan od primera države koja baštini skladne i iskrene međuverske i međunacionalne odnose i, uprkos svim izazovima, snažno napreduje u svome razvoju, poručio je Vučić.

- Želim da veliki praznik provedete u duhovnoj ispunjenosti, radosti i svakom dobru, znajući da živite zajedno sa iskrenim i osvedočenim prijateljima. Od srca želim da vam ovaj praznik donese obilje mira, zdravlja i radosti, navodi se u Vučićevoj čestitki.

Ne propustitePolitikaOVAKO JE JOVO BAKIĆ U SUPERLATIVIMA GOVORIO O VUČIĆU: "Spreman je da ide do kraja u obračunu sa bogatašima"
jovo bakić vučić.jpg
PolitikaVUČIĆ NAS DEKLASIRAO 3:0! ŠOK PRIZNANJE NEMANJE ŠAROVIĆA: Nema govora o prevarama i bilo kakvim nameštaljkama na izborima (VIDEO)
nemanja šarović.jpg
PolitikaREGIONALNI ALGORITAM MRŽNJE: Crnogorska Borba o medijskoj satanizaciji predsednika Srbije - Vučić je kriv za sve!
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.18_cfeb6240.jpg
PolitikaPARANOJA UMESTO ODGOVORNOSTI! LUDILO U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA, SAD IM PREDSEDNIK SRBIJE I ZA OVO KRIV: Vučić "nagovorio" Makrona da Podgorici blokira put u EU
IMG-20251009-WA0230.jpg