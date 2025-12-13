- Vekovima Hanuka predstavlja simbol trijumfa svetlosti nad tamom i snažno nadahnuće, koje podstiče međusobno razumevanje, toleranciju i zajedništvo. Tako je i danas, kada je Srbija jedan od primera države koja baštini skladne i iskrene međuverske i međunacionalne odnose i, uprkos svim izazovima, snažno napreduje u svome razvoju, poručio je Vučić.