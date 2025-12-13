Slušaj vest

Rušenje srpskih nadrgobnih spomenika porodice Jakovljević u Plemetini kod Obilića je vandalski i anticivilizacijski čin onih koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro, niti žele mir i suživot na ovim prostorima, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje se:

Srpski narod na Kosovu i Metohiji svakodnevno je na udaru albanskih ekstremista i političkih struktura iz Prištine, a mira nemaju ni pokojnici jer se njihovi grobovi i spomenici skrnave i ruše, a srpska groblja zatiru.

Foto: Kancelarija Za Kim

Rođaci porodice Jakovljević danas su na pravoslavnom groblju u Plemetini zatekli srušen spomenik Spasoju i demoliran spomenik Slavice Jakovljević, što je uznemirilo Srbe koji žive u ovoj srpskoj sredini i koji očekuju zaštitu i reakciju međunarodnih predstavnika.

Ovaj sraman čin ogledalo je mržnje prema svemu srpskom i antisrpske politike iz Prištine koja želi da sa Kosova i Metohije protera i zatre sve srpske tragove.

Foto: Kancelarija Za Kim