Slušaj vest

Rušenje srpskih nadrgobnih spomenika porodice Jakovljević u Plemetini kod Obilića je vandalski i anticivilizacijski čin onih koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro, niti žele mir i suživot na ovim prostorima, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje se:

Srpski narod na Kosovu i Metohiji svakodnevno je na udaru albanskih ekstremista i političkih struktura iz Prištine, a mira nemaju ni pokojnici jer se njihovi grobovi i spomenici skrnave i ruše, a srpska groblja zatiru.

Порушени надгробни споменици породице Јаковљевић у Племетини - 2.jpg
Foto: Kancelarija Za Kim

Rođaci porodice Jakovljević danas su na pravoslavnom groblju u Plemetini zatekli srušen spomenik Spasoju i demoliran spomenik Slavice Jakovljević, što je uznemirilo Srbe koji žive u ovoj srpskoj sredini i koji očekuju zaštitu i reakciju međunarodnih predstavnika.

Ovaj sraman čin ogledalo je mržnje prema svemu srpskom i antisrpske politike iz Prištine koja želi da sa Kosova i Metohije protera i zatre sve srpske tragove.

Порушени надгробни споменици породице Јаковљевић у Племетини - 3.jpg
Foto: Kancelarija Za Kim

Šteta porodici Jakovljević će biti nadoknađena, ali je podjednako važno da se počinioci ovog nedela pronađu i adekvantno sankcionišu, umesto što ovakvi etnički motivisani incidenti ostaju nerasvetljeni, što dodatno stimuliše ekstremiste.

Ne propustitePolitikaKOMANDANT KFOR-a OZKAN ULUTAŠ U BEOGRADU: Ostajemo posvećeni pružanju bezbednosti, to pomaže da se stvore uslovi potrebni za politički dijalog
3F1236E7-F0E9-48A4-8790-C99B48CF1D34.JPG
SRBI NA KIMPONOVLJENO SUĐENJE DUŠKU ARSIĆU! Advokat Vlajić: Tužilac nema svedoke koji mogu da potvrde Arsićevu krivicu (VIDEO)
duško arsić suđenje 2.jpg
PolitikaIZBORNI PANEL USVOJIO ŽALBU SRPSKE LISTE: Potvrđena sertifikacija njenih kandidata za izbore
srpska lista.jpg