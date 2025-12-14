UGLJEŠA GRGUR: O radu Zagorke Dolovac sam sve znao jos 2012. godine
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik pokreta za pravdu Grgur kaže za Kurir da je proteklih dana pratio Kurirov dosije "Tužilaštvo", koji se između ostalog bavio radom i rezultatima Zagorke Dolovac, Vrhovnog javnog tužioca Srbije koja se na toj poziciji nalazi od 2010. godine.
-Još od 2012. godine apelujem i upozoravam da je Zagorka Dolovac trebalo da bude razrešena ove funkcije kao i Miljko Radosavljević tadašnji Glavni tužilac za organizovani kriminal. On se u to vreme za sve pitao u pravosuđu, a desna ruka mu je bila upravo Dolovac. Sećam se da sam te 2012. rekao da će ako se odmah ne smene, na sve načine podrivati novoizabranu vlast jer ne pripadaju njima. Ukazao sam takođe, da nisu to odmah uradili jer im trebalo vreme dok se dobro ne ustoliče i dovedu još svojih tužilaca i proverenih kadrova - kazao je Grgur i dodao:
-Rekao sam da me ne bi čudilo da vremenom počnu da hapse najviše državne organe, ministre i druge ljude odane državi.
Naš sagovornik priseća se i 2021.godine i afere prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića:
-Predlagao sam tada Zagorka Dolovac brzo reaguje, da istog momenta kao glavni republički tužilac pokrene, odnosno izda naredbu nadležnom javnom tužiocu da pokrene istragu - predistražni postupak oko prisluškivanja predsednika države, njegove porodice i drugih visokih funkcionera države i da nadgleda njihov rad. Predlagao sam to znajući njen način rada, dugogodušnju ćutnju i skrivanje od javnosti.