-Još od 2012. godine apelujem i upozoravam da je Zagorka Dolovac trebalo da bude razrešena ove funkcije kao i Miljko Radosavljević tadašnji Glavni tužilac za organizovani kriminal. On se u to vreme za sve pitao u pravosuđu, a desna ruka mu je bila upravo Dolovac. Sećam se da sam te 2012. rekao da će ako se odmah ne smene, na sve načine podrivati novoizabranu vlast jer ne pripadaju njima. Ukazao sam takođe, da nisu to odmah uradili jer im trebalo vreme dok se dobro ne ustoliče i dovedu još svojih tužilaca i proverenih kadrova - kazao je Grgur i dodao: