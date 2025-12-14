Slušaj vest

Vladimir Pavićević, politikolog, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije, a novopečeni opzicionar, nastavlja sa udarima na opoziciju.

Nakon što je letos "udario" na Zdravka Ponoša nazvavši ga Žalosnom sovom, sada mu je opet lider stranke Srbija centar (SRCE), bio na meti.

Ovog puta ga je nazvao nerelevantnim.

- Šta je bila Ponoševa taktika? Ponoševa taktika je bila da on kaže "ma kakvi studenti, to su neki nalozi na mrežama". Ja ne znam ima li Ponoševa stranka naloge na mrežama...? Zamislite sad da neko kaže: "Ono SRCE, pa to je nalog". Pa to je budala. Kaže (Ponoš): "To su neki nalozi, ne znam s kim komuniciram". Svi podržavamo srpske studente, svi trče za njima... Ponoš kaže "to su neki nalozi, to je nešto nerelevatno" - sa podsmehom je rekao Pavićević, a onda ironično dodao:

"A on je releventan".

Udar i na Đilasa

Podsetimo, Pavićević je juče udario i na Dragana Đilasa.

Naime, Pavićević je u svom podkastu komentarisao tzv. prelaznu vladu koju lider SSP Dragan Đilas konstantno potencira, i rekao da "gluplju stvar nije mogao reći".

"Ako je izjavio to, da treba prelazna vlada i navodio primer Crne Gore, gluplju stvar nije mogao da poruči. Ljudi će reći - ovaj sad javno govori da je za Vučića. Ajmo prelazna vlada, kao u Crnoj Gori 2016. godine kada je trebalo da se sruši Milo, pa je Milo ostao na vlasti, pa nek i Vučić ovde ostane na vlasti", rekao je Pavićević i zaključio da je to, ako je tako rečeno, "totalna propast".