Dvojica maskiranih ubica upala su u kafić "Panda" i usmrtili pet srednjoškolaca i jednog studenta, 14. decembra 1998. godine.

Ubijeni su Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Vukota Gvozdenović, Svetislav Ristić, Ivan Radević i Dragan Trifović. U terorističkom napadu, rafalnom paljbom, ispaljeno je oko 60 metaka.

Odgovora na pitanje ko je i zašto pucao u "Pandi" i dalje nema. Istraga o tom zločinu je pokrenuta 12. maja 2016. u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

