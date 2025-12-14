MARKO ĐURIĆ OSUDIO NAPAD U SIDNEJU: To je čisto zlo, ne postoji nikakvo opravdanje
U napadu u Sidneju je ubijeno 10 osoba.
Ministar Đurić je istakao da takvi napadi prestavljaju čisto zlo i da ne postoji nikakvo opravdanje za to.
- Zgrožen sam i slomljenog srca zbog brutalnog napada na porodice koje su u Sidneju slavile Hanuku. Napad na decu, roditelje i čitavu zajednicu okupljenu u miru predstavlja čisto zlo. Ne postoji nikakvo opravdanje, nikakav izgovor, niti siva zona - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.
Poručio je da napadi na ljude koji slave svoju veru i tradiciju pogađaju samu srž naših zajedničkih vrednosti.
- Moje misli su sa žrtvama i jevrejskom zajednicom, sa svim Australijancima, Izraelcima i dobrim ljudima širom sveta, i verujem da će nadležni organi odlučno delovati kako bi se obezbedila pravda i zaštitile sve zajednice od mržnje i nasilja. Moja solidarnost je sa jevrejskom zajednicom svuda - naveo je Marko Đurić.
U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju danas je ubijeno najmanje deset osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.