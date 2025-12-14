Slušaj vest

U napadu u Sidneju je ubijeno 10 osoba.

Ministar Đurić je istakao da takvi napadi prestavljaju čisto zlo i da ne postoji nikakvo opravdanje za to.

- Zgrožen sam i slomljenog srca zbog brutalnog napada na porodice koje su u Sidneju slavile Hanuku. Napad na decu, roditelje i čitavu zajednicu okupljenu u miru predstavlja čisto zlo. Ne postoji nikakvo opravdanje, nikakav izgovor, niti siva zona - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Poručio je da napadi na ljude koji slave svoju veru i tradiciju pogađaju samu srž naših zajedničkih vrednosti.

- Moje misli su sa žrtvama i jevrejskom zajednicom, sa svim Australijancima, Izraelcima i dobrim ljudima širom sveta, i verujem da će nadležni organi odlučno delovati kako bi se obezbedila pravda i zaštitile sve zajednice od mržnje i nasilja. Moja solidarnost je sa jevrejskom zajednicom svuda - naveo je Marko Đurić.