"Hanuka, kao praznik svetlosti, nade i istrajnosti podseća nas na univerzalne vrednosti slobode, vere i zajedništva koje su temelj svakog demokratskog i multikulturalnog društva. Neka vam dani Hanuke donesu mir, zdravlje i blagostanje i dodatno osnaže međusobno poštovanje, razumevanje i suživot u našem društvu", naveo je Beriša.