"Hanuka, kao praznik svetlosti, nade i istrajnosti podseća nas na univerzalne vrednosti slobode, vere i zajedništva koje su temelj svakog demokratskog i multikulturalnog društva. Neka vam dani Hanuke donesu mir, zdravlje i blagostanje i dodatno osnaže međusobno poštovanje, razumevanje i suživot u našem društvu", naveo je Beriša.

Prethodno su Hanuku čestitali i drugi visoki državni funkcioneri, među kojima su i premijer Đuro Macut i predsednik Aleksandar Vučić.

Kurir.rs/Beta

