Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša čestitao je jevrejski praznik Hanuka vrhovnom rabinu u Srbiji Isaku Asielu i drugim pripadnicima jevrejske zajednice.
"PRAZNIK SVETLOSTI, NADE I ISTRAJNOSTI" Ministar Beriša čestitao Hanuku pripadnicima jevrejske zajednice
"Hanuka, kao praznik svetlosti, nade i istrajnosti podseća nas na univerzalne vrednosti slobode, vere i zajedništva koje su temelj svakog demokratskog i multikulturalnog društva. Neka vam dani Hanuke donesu mir, zdravlje i blagostanje i dodatno osnaže međusobno poštovanje, razumevanje i suživot u našem društvu", naveo je Beriša.
Prethodno su Hanuku čestitali i drugi visoki državni funkcioneri, među kojima su i premijer Đuro Macut i predsednik Aleksandar Vučić.
