Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Demo Beriša izjavio je da kao pripadnik albanske zajednice osuđuje ono što su Albanci uradili sa prostorijama u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, dodajući da su tamošnji stanovnici izloženi teškim uslovima za život, prenosi Njuzmaks.

Na pitanje da li mladi koji žive na prostoru Kosova imaju budućnost, ministar je odgovorio da je na to pitanje teško dati odgovor i da su Srbima sva prava uskraćena, ali da se nada da će se oni vratiti u najvažnije institucije na severu Kosova, pre svega misleći na policiju, i da će to građanima pomoći u svakodnevnom rešavanju problema.

Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 28. decembar, Beriša ističe da očekuje poraz Aljbina Kurtija i da neće imati dovoljno glasova da napravi Vladu i oformi centralnu vlast, kao i da Vlada bez Srba na Kosovu ne može da postoji.

„Dijalog Beograda i Prištine je stao, na tom polju Beograd nema sagovornika“, ističe Beriša za „Stav nedelje“, i naglašava da Peter Sorensen, koji je zadužen za uspostavljanje dijaloga, ništa ne čini da se to promeni.