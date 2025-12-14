Slušaj vest

U napadu u Sidneju je ubijeno 12 osoba, dok je više desetina ranjeno.

- Srbija najoštrije osuđuje stravičan teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, izvršen tokom okupljanja povodom Hanuke. Terorizmu i antisemitizmu nema mesta u našem svetu. Republika Srbija čvrsto stoji uz jevrejske zajednice svuda i ostaje nedvosmisleno posvećena bezbednosti i dostojanstvu svojih jevrejskih građana - napisao je Vučić na društvenoj mreži X.

U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju danas je ubijeno najmanje dvanaest osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, a policijski izvori veruju da je napad planiran mesecima, prenosi australijski portal NewsWire.

Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i nalazi se u pritvoru.

Ne propustitePlanetaŠOK SNIMAK! OVAKO JE SAVLADAN TERORISTA IZ SIDNEJA! Čovek HEROJ ga dohvatio s leđa, usledila je borba na život i smrt! (FOTO/VIDEO)
Sidnej, Australija, pucnjava
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) MRTVI LEŽE NA SVE STRANE PO PLAŽI U SIDNEJU! Prvi snimci HORORA posle masovne pucnjave tokom proslave Hanuke, 2.000 ljudi BEŽALO! (FOTO/VIDEO)
Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach
PlanetaPUCNJAVA NA POPULARNOJ PLAŽI BONDI U SIDNEJU! Nastao STAMPEDO, stotine ljudi krenulo da beži, dvojica muškaraca otvorila vatru iz naoružanja! (VIDEO)
Australija pucnjava Sidnej plaža Bondi beach
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK NAPADAČA SA UNIVERZITETA BRAUN! Pucao u zgradi, ubio DVOJE studenata, 9 ranio! Poslato HITNO upozorenje - NE IZLAZITE NAPOLJE! (FOTO/VIDEO)
Univerzitet Braun