Blokader Petar Đurić iz pokreta "Ćale ovo je za tebe" ne prestaje da šokira pokazujući dvostruki život koji živi. Sa jedne strane glumi "borca za pravdu" i promenu sistema,a s druge, one koju pokušava sakriti od dela javnosti kojoj se obraća, jasno se vidi da u zemlji koju ponižava i vređa živi kao bubreg u loju.

Tako je Kurir ponovo, nakon što je Đurića nedavno razotkrio na odmoru u preskupom hotelu u Dubaiju, sada ovog bloladera uhvatio za volanom njegove besne mašine - "porše kajena" (Porsche Cayenne), čija cena se kreće od 80.000 do 120 hiljada evra!

Očigledno je da Petar Đurić, prema dostupnim informacijama, živi životom koji je daleko iznad proseka građana u čije ime navodno govori i koje poziva na blokade, štrajkove i rušenje države.

Đurić je juče viđen na Dorćolu, gde je kako se vidi na snimku,izašao iz luksuznog vozila, što su zabeležili i prolaznici koji su nam i dostavili video.

Dok u javnim nastupima i na društvenim mrežama govori o ugroženosti građana i potrebi za radikalnim promenama, Petar Đurić živi vrlo udoban i lagodan život. On je, kako je Kurir prvi pisao, prošlog meseca boravio u elitnom hotelu u Dubaiju, odakle je objavljivao tviove, pisao kolumne pozivajući građane Srbije da ne ćute - dok je on uživa u hotelu, na bazenu.

Društvo mu je pravila glumica Ivana Panzalović. Na fotografijama koje je ovaj blokader pre samo dve nedelje objavio na društvenim mrežama videlo se kako njih dvoje poziraju pored hotelskog bazena u okviru kompleksa visoke kategorije. Važno je istaći da prema dostupnim informacijama na sajtu ovog objekta noć košta minimum 400 evra.