Na konferenciji Fonda za humanitarno pravo i REKOM-a, koja se tokom vikenda održava u Zagrebu, pojavili su se blokaderski profesori Ana Martinoli i Stevan Filipović sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Nevena Jeftić sa Filozofskog u Novom Sadu.

U Zagreb je došla i blokaderka Lana Kocić Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, dok se njena koleginica s Filozofskog u NS Mila Pajić uključila vudeo linkom, iako se nalazi u Hrvatskoj od marta ove godine.

Mila Pajić preko video linka na forumu u Zagrebu Foto: Printscreen X

Osnivačica Fonfa za humanitarno pravo Nataša Kandić na Iksu ponosno deli objave sa foruma u Hrvatskoj, na koji su se uputili profesori fakulteta u Srbiji i studenti koji su pre godinu dana započeli nezakonite blokade svojih univerziteta, uz pomoć hrvatskog priručnika "blokadne kuharice".