Slušaj vest

Na konferenciji Fonda za humanitarno pravo i REKOM-a, koja se tokom vikenda održava u Zagrebu, pojavili su se blokaderski profesori Ana Martinoli i Stevan Filipović sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Nevena Jeftić sa Filozofskog u Novom Sadu.

U Zagreb je došla i blokaderka Lana Kocić Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, dok se njena koleginica s Filozofskog u NS Mila Pajić uključila vudeo linkom, iako se nalazi u Hrvatskoj od marta ove godine.

mila pajić zagreb2.jpg
Mila Pajić preko video linka na forumu u Zagrebu Foto: Printscreen X

Osnivačica Fonfa za humanitarno pravo Nataša Kandić na Iksu ponosno deli objave sa foruma u Hrvatskoj, na koji su se uputili profesori fakulteta u Srbiji i studenti koji su pre godinu dana započeli nezakonite blokade svojih univerziteta, uz pomoć hrvatskog priručnika "blokadne kuharice". 

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaKAKVU MAŠINU VOZI BLOKADER PETAR ĐURIĆ - CENA PRAVA SITNICA, 120.000 EVRA! Posle bahaćenja u Dubaiju vratio se u Beograd, šepuri se u luksuznom autu (VIDEO)
Petar Đurić
PolitikaŠAMAR PROFESORA BLOKADERA PRED PROTEST 28. DECEMBRA: "Tvituju i šetaju se, od toga nema rezultata!" Voditeljka N1 ostala nema!
Ognjen Radonjić
PolitikaPOVERENJE! VUČIĆ MEĐU NARODOM U NIŠU: Fabrike se otvaraju, investicije stižu, a blokaderski spinovi padaju u vodu
WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.42.20.jpeg
PolitikaTAČKASTI SOFTVER OGOLIO BLOKADERE, TOTALNI DEBAKL U NOVOM SADU Okupilo su manje od 0,1 odsto građana
5440b2c9-cda2-4fa3-b288-ffc95256e340.jpeg
PolitikaNASILJE KAO POLITIČKI PROGRAM BLOKADERA: Incidenti u njihovoj režiji potvrdili da im ništa drugo nije preostalo
Vladan Anđelković Damjan P. blokaderi Ćacilend napad izbori
Politika"OPOZICIJA ME PODSEĆA NA DUŠKA DUGOUŠKA" Kavčić ismejao opozicionare, potvrdio da su studenti blokaderi na vezi sa Tomanovićem: "Priča se da ima znatan uticaj"
alek kavčić.jpg