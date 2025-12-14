Slušaj vest

- Nema ljubavi veće nego kada za bližnje svoje život položiš. Ovaj kraj je oduvek bio herojski. Ovde nije bilo dezerterstva, povlačenja niti predaje. Ovaj narod je uvek birao slobodu, i da za nju plati najskuplju cenu - istakla je ona, i dodala:

- Zato je valjda i Bog udesio da ovaj hram bude jedina svetinja gde pod krilima Svetog Vasilija Ostroškog stoje uklesana imena svih onih koji su pali za otadžbinu. Ovo je jedinstveno mesto u Srbiji gde su pobrojani imenom i prezimenom oni kojima se divimo, oni kojima smo dužni, oni koje slavimo.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da boračke spomenice ostaju kao nešto mnogo više od novca.

- Ostaju kao svedočanstvo u vašim kućama za generacije koje dolaze. Da znaju da se u tim domovima rodio, živeo, stasavao neko ko je za taj dom i taj prag i tu kuću, i tu zemlju, dao život.

