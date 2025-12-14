Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doneo je dobre vesti za sve koji žive i rade u Nišu.

On je putem svog Instagram profila poručio da Nišlije ne moraju da brinu jer je nezaposlenost smanjena, kao i da će prosečna plata rasti.

- Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj svakog istinskog napretka. Nastavićemo mi da radimo i Nišlije ne moraju da brinu što se toga tiče, biće dovoljno posla za njih. Već u decembru, čak i pre decembra sledeće godine, prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Čak 50.000 ljudi manje nezaposleno nego što je to bilo pre 12 godina, a u Nišu je formalno zaposleno više od 21.000 ljudi. Imaće Niš i više vojske što je dobro za ugostiteljske objekte u Nišu, što je dobro za potrošnju u nišu sve ukupno, a i biće još više zaštićeniji. Niš će ubrzano da napreduje, imamo dobrog, vrednog, marljivog ozbiljnog i posvećenog gradonačelnika i verujem da ćemo mnogo toga za Nišlije u njihovom interesu uspeti da uradimo - naveo je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana u Nišu, gde je još jednom demonstrirao razliku između politike rezultata i politike buke.

U gradu na Nišavi otvorio je fabriku italijanske grupacije "Ariston Climate Solutions", obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije "Palfinger", potvrdivši nastavak snažne industrijske ekspanzije juga Srbije.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPOVERENJE! VUČIĆ MEĐU NARODOM U NIŠU: Fabrike se otvaraju, investicije stižu, a blokaderski spinovi padaju u vodu
WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.42.20.jpeg
InfoBizDržava daje pola para za obnovu uništenih fabrika! Vučić obišao kompanije koje menjaju mapu Srbije, najveće subvencije za ovu granu industrije
Aleksnadar Vučić
Politika(VIDEO) VUČIĆ PROŠETAO ULICAMA NIŠA Predsednik objavio snimak: Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo više za ovaj predivan grad
Aleksandar Vučić
Politika"NALAKTIO SE, RAKIJU ZAVATIO, A ŠTA JE ZAPISAO" Vučić objavio hit snimak kako ispituje Drobnjaka: Gde sam ti rekao da uradiš ove mostove?
Aleksandar Vučić