- Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj svakog istinskog napretka. Nastavićemo mi da radimo i Nišlije ne moraju da brinu što se toga tiče, biće dovoljno posla za njih. Već u decembru, čak i pre decembra sledeće godine, prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Čak 50.000 ljudi manje nezaposleno nego što je to bilo pre 12 godina, a u Nišu je formalno zaposleno više od 21.000 ljudi. Imaće Niš i više vojske što je dobro za ugostiteljske objekte u Nišu, što je dobro za potrošnju u nišu sve ukupno, a i biće još više zaštićeniji. Niš će ubrzano da napreduje, imamo dobrog, vrednog, marljivog ozbiljnog i posvećenog gradonačelnika i verujem da ćemo mnogo toga za Nišlije u njihovom interesu uspeti da uradimo - naveo je Vučić.