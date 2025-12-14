Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju za nama.

- Bliži se kraj godine, ljudi se polako spremaju za praznike, a ja sam srećan što vidim da su poslušali moj savet kada sam im rekao da ne brinu, jer se o velikim izazovima sa kojima se susrećemo, brine država. Ili, što bi rekle Nišlije: Ja li ću se pa nerviram, rešiće to predsednik.

- Upravo zato, i pored svakodnevnih briga, sa radošću sam posetio Niš, prošetao lepim ulicama i trgovima, razgovarao sa građanima, čuo njihove poruke, posetio fabrike koje zapošljavaju sve više ljudi i otvorio još jednu, prelepu i modernu, koja će dati nov zamah privredi Nišavskog okruga, ali i cele Srbije.

Kako je istakao sa novom energijom vratio se u Beograd, jer treba da radimo još više kako bi naša zemlja ostala na putu na kojem treba da ostane uprkos svima koji uporno žele da je skrenu na pogrešan kolosek.

- Pošto me čeka još jedna naporna nedelja, prethodno sam u Nišu prikupio još malo snage uz burek (i sve što uz to ide). I da opet citiram Nišlije: Meni mi za mene nije, ali nisam mogao da odolim.

