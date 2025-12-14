Politika
MOST KONFERENCIJA POTVRDILA TRADICIJU - POVEZIVANJE I USAVRŠAVANJE MLADIH: Studenti iz regiona okupili se na Zlatiboru (VIDEO)
Slušaj vest
Iza Udruženja studenata Republike Srpske u Srbiji još jednom je uspešno organizovana MOST konferencija na Zlatiboru, koja je vremenom poprimila tradicionalni karakter.
Organizacioni tim konferencije još jednom je pokazao da želja za usavršavanjem i umrežavanjem mladih ljudi prevazilazi sve granice, okupljajući studente iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
MOST konferencija 2025 Foto: ustupljene fotgorafije
Vidi galeriju
Ovogodišnja konferencija okupila je više od 400 studenata, a centralna tema bila je „Znanje bez granica“. Najveći broj učesnika stigao je iz Novog Sada, Beograda, Banje Luke i Bijeljine.
Naredna, jubilarna 10. MOST konferencija, planirana je za mart 2026. godine, kada se očekuje rekordan broj učesnika, čime će ukupan broj dosadašnjih učesnika biti premašen i dostići više od 5.000.
Reaguj
Komentariši