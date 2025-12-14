Slušaj vest

Iza Udruženja studenata Republike Srpske u Srbiji još jednom je uspešno organizovana MOST konferencija na Zlatiboru, koja je vremenom poprimila tradicionalni karakter.

Organizacioni tim konferencije još jednom je pokazao da želja za usavršavanjem i umrežavanjem mladih ljudi prevazilazi sve granice, okupljajući studente iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

MOST konferencija 2025 Foto: ustupljene fotgorafije

Ovogodišnja konferencija okupila je više od 400 studenata, a centralna tema bila je „Znanje bez granica“. Najveći broj učesnika stigao je iz Novog Sada, Beograda, Banje Luke i Bijeljine.

Naredna, jubilarna 10. MOST konferencija, planirana je za mart 2026. godine, kada se očekuje rekordan broj učesnika, čime će ukupan broj dosadašnjih učesnika biti premašen i dostići više od 5.000.

Kombo studenti na fakulteti i novac
s.jpg
studenti učenici pare dinari
studentska menza, studenti čekaju u red na liniji za hranu