Predsednik Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji.
Diplomate dolaze u Beograd
VUČIĆ DANAS PRIMA AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Svečanost u Palati Srbija
Kako je najavljeno iz Službe za medije predsednika Republike, Aleksandru Vučiću će akreditive predati novi ambasador Libana Jusef Žabr, kao i novoimenovani ambasador Kube Pavel Orensia Dijas Enandes.
Vučiću će akreditive predati i novoimenovani ambasadori Gane i Bugarske, Kvesi Ahvoj i Angel Angelov.
Predaja akreditiva biče održana u Palati "Srbija" sa početkom od 10 časova, navodi se u saopštenju.
