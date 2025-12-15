Slušaj vest

Kako je najavljeno iz Službe za medije predsednika Republike, Aleksandru Vučiću će akreditive predati novi ambasador Libana Jusef Žabr, kao i novoimenovani ambasador Kube Pavel Orensia Dijas Enandes.

Vučiću će akreditive predati i novoimenovani ambasadori Gane i Bugarske, Kvesi Ahvoj i Angel Angelov.

Predaja akreditiva biče održana u Palati "Srbija" sa početkom od 10 časova, navodi se u saopštenju.

