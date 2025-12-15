Politika
SVIRAJ KRAJ! BLOKADER DRAMATURG JAVNO PRIZNAO DA SU PROTESTI "PUKLI": Nije nas baš bilo puno u Nišu!
Slušaj vest
Dramaturg Željko Hubač, inače istaknuti blokader, javio se juče u emisiju "Utisak nedelje" na Novoj S, gde je preneo utiske sa protesta blokadera u Nišu i rekao kako nije bilo mnogo okupljenih, čime je praktično priznao krah protesta.
- Mi smo malo kasnili te večeri, oni su malo ranije došli tako da nas nije baš bilo puno - rekao je on.
On je inače bio na godišnjici blokade niškog univerziteta.
Priznanje Hubača samo je još jedna u nizu potvrda da podrška blokaderskim protestima iz dana u dan opada, te da može da se "svira kraj".
16 · Reaguj
5