Dramaturg Željko Hubač, inače istaknuti blokader, javio se juče u emisiju "Utisak nedelje" na Novoj S, gde je preneo utiske sa protesta blokadera u Nišu i rekao kako nije bilo mnogo okupljenih, čime je praktično priznao krah protesta.

- Mi smo malo kasnili te večeri, oni su malo ranije došli tako da nas nije baš bilo puno - rekao je on.

On je inače bio na godišnjici blokade niškog univerziteta.