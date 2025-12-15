Slušaj vest

Novinarka i istaknuta blokaderka Biljana Lukić priznala je da se u blokaderskim redovima vodi pravi rat.

Ona je otkrila da se, umesto da se pripremaju za izbore, za koje tvrdi da će "sigurno biti namešteni", blokaderi međusobno svađaju.

- To radničko samupravljanje, zborovi, plenumi, svi dižemo ruke pa dok donesemo odluku, to neće moći tako. Tako da je to moja frustracija. Ja ne mogu da svoje frustracije lečim tako što ću da sad pljujem jesi li ti za vlast, jesi li ti za lažnu opoziciju ili ne znam već kako je sad zovu. Mislim sad najvažnija tema je da li sme da učestvuje opozicija na izborima ili ne sme. Pa ko će da glasa sutra za opoziciju nek glasa za opoziciju. Šta to meni smeta? Ili ako ja hoću da glasam za opoziciju, šta mi smeta studentska lista? - rekla je Lukić i dodala:

- Bavljanje politikom, bavljanje političkim izborima je ozbiljan posao. Za to se uče i neke škole i potrebna su neka stručna znanja. Nije dovoljno da grupa entuzijasta kaže "o ruk hajmo". Znači, užasno mnogo poslova, a mi ne radimo, nego se međusobno svađamo i s vremena na vreme se prebrojavamo na protestima.

