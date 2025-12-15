Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo je krivičnu prijavu protiv četvoro tužilaca, među kojima je i vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, zbog sumnje da su "brutalnim kršenjem zakona neosnovano uhapsili i procesuirali čoveka koji je na kraju osudjen na drakonsku kaznu zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti Dolovac, iako su svi oni znali da on nije čak ni izvršio krivično delo".



Pored Dolovac, zbog krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika kao saizvršioce, Mrdić je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prijavio i Ljubomira Anđelića iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kao i šeficu tog tužilaštva Ivanu Stojiljković Pomoriški i Branka Stamenkovića iz Vrhovnog javnog tužilaštva, a koji je trenutno i predsednik Visokog saveta tužilaštva.

Prema navodima krivične prijave, u koju je naša redakcija imala uvid, postoje osnovi sumnje da su u periodu od 29. do 31. maja 2024. godine, oni kao saizvršioci "prekršili zakon tako što su S.Ž.izložili protivzakonitom hapšenju, određivanju zadržavanja od 48 časova, krivičnom gonjenju zbog radnji koje ne predstavljaju krivično delo, kao i izricanju drakonske kazne".

Kako tvrdi Mrdić u prijavi, oštećeni S.Ž. se 29. maja 2024. godine oko 16:45 časova na aerodromu u Briselu Zagorki Dolovac obratio rečima: “Zar ste Vi još uvek živi?”, nakon čega je Branko Stamenković telefonom pozvao Načelnika organizacione jedinice MUP RS zadužene za obezbeđenje ličnosti i zahtevao da S.Ž. bude odmah uhapšen po sletanju aviona u Beograd.

Dolovac je u nameri da na bezobziran i surov način kazni oštećenog S.Ž, jer se uopšte usudio da joj se obrati, kako se navodi u prijavi, telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu Ivanu Stojiljković Pomoriški zahtevajući da se oštećenom S.Ž. odredi zadržavanje i da se pokrene krivični postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, iako je znala da se u njegovim radnjama ne stiču bitni elementi navedenog niti bilo kog drugog krivičnog dela.

Naime, reči koje je oštećeni S.Ž. saopštio prijavljenoj Zagorki Dolovac, kako tvrdi Mrdić, očigledno ne predstavljaju ozbiljnu pretnju da će se napasti na njen život i telo.

Ivana Stojiljković Pomoriški je potom naložila javnom tužiocu Ljubomiru Anđeliću, dodaje se, da formira predmet i započne krivično gonjenje oštećenog S.Ž, kršeći odredbe Zakonika o krivičnom postupku - nije bilo moguće zasnovati mesnu nadležnost Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu jer nijedna radnja krivičnog dela nije izvršena na području mesne nadležnosti tog tužilaštva, niti tu oštećeni ima prebivalište odnosno boravište.



Nakon hapšenja i zadržavanja u trajanju od 48 časova oštećeni S.Ž. je priveden Anđeliću na saslušanje, koji je bio svestan da se u radnjama S.Ž. ne stiču bitni elementi ovog krivičnog dela, imajući u vidu i nalaz sudskih veštaka psihologa koji su pregledali S.Ž. i utvrdili da se radi o licu sa narcističkim poremećajem sa elementom kompulzije, te da nema karakter fizičkog ugrožavanja osoba kojima se obraća, već da ima potrebe da iskaže svoj stav.



Međutim, Anđelić je ipak primorao oštećenog S.Ž. da prihvati zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela 31. maja 2024. godine, u koji je Anđelić uneo lažne podatke o mestu i vremenu izvršenja navodnog krivičnog dela upisujući da se događaj odigrao na Aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu 29. maja 2024. godine oko 19:10 časova, iako mu je iz krivične prijave i priloga bio jasno da se dogodio u Briselu oko 16:45 časova, čime je fingirao mesnu nadležnost Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Tim sporazumom je predviđena neuobičajeno stroga kazna za ovakvo krivično delo i to – kućni zatvor od 9 meseci, mera zabrane približavanja i komunikacije sa Zagorkom Dolovac u trajanju od 3 godine, a Zagorka Dolovac je istakla imovinskopravni zahtev u iznosu od 500.000 dinara.

Treći osnovni sud u Beogradu je prihvatio sporazum, a oštećeni S.Ž. je isplatio Dolovac novčani iznos.