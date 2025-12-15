Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još tri osobe zbog, kako se navodi, nezakonitosti prilikom skidanja statusa kulturnog dobra sa zgrada "Generalštaba" u Beogradu.
JTOK podiglo optužni predlog protiv ministra Nikole Selakovića i još tri osobe
Pored ministra Selakovića, optužni predlog obuhvata i Slavicu Jelaču, sekretarku Ministarstva kulture, Gorana Vasića, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Aleksandra Ivanovića, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.
