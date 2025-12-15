Slušaj vest

Pored ministra Selakovića, optužni predlog obuhvata i Slavicu Jelaču, sekretarku Ministarstva kulture, Gorana Vasića, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Aleksandra Ivanovića, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

