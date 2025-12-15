Slušaj vest

- "Tuđe ne dirajte, sa mrtvog ništa ne uzimajte, a ranjenima, ma čije vojske, pomozite da prebole rane..."

Ovim rečima je majka Zlatija Grdeljević ispratila četvoricu sinova u rat i one su postale nepisani zakon srpskog vojnika, jer govore o hrabrosti, ali i o čovečnosti, milosrđu i časti koje se ne gube ni u najtežim vremenima.

Danas, na 111. godišnjicu Kolubarske bitke, sećamo se ne samo vojničkog junaštva, već morala koji je srpski narod nosio kroz istoriju.

Srbija se ne čuva samo hrabrošću, već i dobrotom i ljudima koji brane svoje bez mržnje prema tuđem, koji su postojani, pravedni i čovečni.

U vremenu mira, dužni smo da čuvamo taj moral, da živimo dostojno žrtve naših predaka i da nastavimo njihov zavet.

Neka nam njihov primer bude svetlost i podsećanje da se veličina naroda meri snagom savesti, a ne samo snagom oružja - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

