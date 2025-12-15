Slušaj vest

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko još jednom je udarila na Srbiju, nastavljajući narativ da naša zemlja i predsednik Aleksandar Vučić "koči Crnu Goru i ostale države u regionu".

Ona je iznela tvrdnje da bi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju "smanjio regionalni uticaj Srbije i zaustavio srbizaciju te zemlje".

"To ujedno znači i kraj projekta "srpski svet", rekla je Biserko za podgoričku "Pobjedu", medij pod kontrolom bivšeg predsednika CG Mila Đukanovića.





Sonja Biserko, intervju za podgoričku Pobjedu Foto: Printscreen Pobjeda

Ona je odbacila i predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ceo region istovremeno bude primljen u EU, jer, kako kaže, "Srbija znatno zaostaje u reformama".

Biserko je predsednika Srbije Vučića optužila da je "talac ruskih interesa" i da više brine o njima, nego o interesima Srbije, kao i da je on "širom otvorio vrata ruskom uticaju koji se širi na ceo region".

"Rusiji odgovara održavanje "statusa kvo" na Zapadnom Balkanu, a radikali/naprednjaci ostaju ključni instrument Moskve u ostvarivanju takvog cilja. Predsednik Vučić pokazuje politički kukavičluk, jer nije spreman da se založi za istinski srpski interes, već zemlju vodi na ivicu haosa. U zemlji rastu tenzije i psihoza da bi se moglo ponoviti stanje iz devedesetih godina. Simptomatično je da građani panično kupuju eure i već ih je teško nabaviti ", zaključila je Sonja Biserko i tako se pridružila dugoj koloni onih koji za sve u regionu, Evropi i svetu krive Srbiju i Vučića.