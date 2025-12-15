VUČIĆ SE SASTAO SA VISOKOM DELEGACIJOM SVETSKE BANKE: U fokusu energetska bezbednost Srbije i planovi za brzi razvoj
U fokusu razgovora je bila energetska bezbednost Srbije.
- Izuzetno produktivan sastanak sa delegacijom Svetske banke sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije, tok aktivnih projekata na kojima zajednički radimo, kao i na planove ubrzanog razvoja naše zemlje u nekoliko različitih oblasti - objavio je Aleksandar Vučić na instagramu posle sastanka.
Naveo je da su razmenili mišljenja o dalekosežnim izazovima sa kojima se suočava sektor energetike na globalnom i posebno regionalnom nivou.
- Istakao sam da se, u tom smislu, saradnja Srbije sa Svetskom bankom umnogome oslanja na uvide i praktična rešenja ove institucije, čije ogromno iskustvo u planiranju kapitalnih energetskih projekata otvara našoj zemlji mogućnost da uspešno i brzo realizuje ambiciozne planove u pogledu diversifikacije izvora snabdevanja i energetske bezbednosti zemlje - rekao je Vučić.
Poseban akcenat stavljen je, kako je naveo, na razvoj nove gasne i naftne infrastrukture, kao i na mere energetske efikasnosti za javne i stambene objekte.
- Razgovarali smo i o poslednjem izveštaju Svetske banke o Srbiji, a ja sam zahvalio na realnim ocenama koje su ukazale na činjenicu da je privreda Srbije pokazala otpornost na nedavne šokove zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici i naporima da se smanji javni dug. Zahvalio sam delegaciji Svetske banke na odličnoj saradnji, uz dogovor o narednim koracima - istakao je Vučić.