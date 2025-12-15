Slušaj vest

Dr Emir Ugljanin, nekadašnji asistent blokader sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), u emisiji "Utisak nedelje" na Novoj S pokušao je da izokrene istinu izjavom da su "studenti iz Novog Pazara zapalili iskru ljubavi u Srbiji".

- Studenti iz Novog Pazara su bukvalno zapalili iskru ljubavi u Srbiji - kazao je on.

Međutim, treba se podsetiti scena koje je zabeležila kamera N1 televizije, a na kojima se vidi blokaderi kako jurišaju na srpsku policiju.

Posebno zabrinjava ono što je jedan od njih tom prilikom vikao: "J***m vam majku srpsku", "Sad će te videti kako Pazar bije" i "J***o vas Isus u usta".

Toliko o "iskri ljubavi" koju pominje Ugljanin...

