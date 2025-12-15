Slušaj vest

Inicijativni odbor Pokreta za narod i državu Niš, na Izbornoj skupštini koju čini 50 članova, konstituisao je Gradski odbor i jednoglasno izglasao za predsednika doc. dr Milana Lazarevića, uz obrazloženje da je svojim menadžerskim sposobnostima okupio sve patriotske snage koje se bore za očuvanje nacionalnog identiteta, kulturno-istorijskog nasleđa, porodice i države Srbije.

Humanost i čast su neki od osnovnih ciljeva Pokreta Foto: Printscreen Instagram/drmilanlazarevic

Predsednik Gradskog odbora Pokreta Niš, doc. dr Milan Lazarević, kako je objavio na svojoj Instagram stranici, zahvalio je na poverenju i istakao da su humanost i čast, srpska tradicija i očuvanje države osnovni ciljevi i ideje koje će Pokret sprovoditi.

Humanost je na prvom mestu, a potom i čast kao temeljna vrednost društva i države.

Potpredsednici Gradskog odbora Pokreta Niš su profesori dr Dejan Antić i dr Vladislav Volarević.

Za sekretara Pokreta izabran je Milan Mrđa.

Konstituisani su saveti za zdravstvo i socijalnu politiku, savet za mlade, savet za odbranu i bezbednost i savet za nauku i obrazovanje.