Inicijativni odbor Pokreta za narod i državu Niš, na Izbornoj skupštini koju čini 50 članova, konstituisao je Gradski odbor i jednoglasno izglasao za predsednika doc. dr Milana Lazarevića, uz obrazloženje da je svojim menadžerskim sposobnostima okupio sve patriotske snage koje se bore za očuvanje nacionalnog identiteta, kulturno-istorijskog nasleđa, porodice i države Srbije.

Milan Lazarević
Humanost i čast su neki od osnovnih ciljeva Pokreta Foto: Printscreen Instagram/drmilanlazarevic

Predsednik Gradskog odbora Pokreta Niš, doc. dr Milan Lazarević, kako je objavio na svojoj Instagram stranici, zahvalio je na poverenju i istakao da su humanost i čast, srpska tradicija i očuvanje države osnovni ciljevi i ideje koje će Pokret sprovoditi.

Humanost je na prvom mestu, a potom i čast kao temeljna vrednost društva i države.

Potpredsednici Gradskog odbora Pokreta Niš su profesori dr Dejan Antić i dr Vladislav Volarević.

Za sekretara Pokreta izabran je Milan Mrđa.

Konstituisani su saveti za zdravstvo i socijalnu politiku, savet za mlade, savet za odbranu i bezbednost i savet za nauku i obrazovanje.

Pokret za narod i državu Niš, kako su naveli, pruža punu podršku Predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, u borbi za uspešniju i snažniju Srbiju.

IMG-20250617-WA0045.jpg
Screenshot 2025-03-04 184446.png
366451_250124.00_07_25_13.Still001.jpg
đuka.jpg