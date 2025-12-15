VULIN PORUČIO: Evropska unija ne bi trebalo da požuruje Srbe da izaberu stranu
- Marta Kos misli da ako može da utiče na izbor članova Vlade Srbije ili na zahteve demonstranata u Srbiji misli da može i da utiče na Srbe da postanu verolomni kao Crna Gora i poslušni kao Albanija pa nam poručuje da je vreme da izaberemo stranu u ratu u kome ne učestvujemo. Evropska unija se sprema za rat sa Rusijom ali bi da u tom ratu ginu drugi. Nema puno Slovenaca ili Belgijanaca koji bi da poginu kod Kupjanska pa bi zato da ih zamene Crnogorci, Albanci, Moldavci a posebno Srbi samo ako poslušaju Martu i izaberu EU stranu u ratu Evropske unije - istakao je Aleksandar Vulin.
On je istakao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije a to se ni za Sloveniju kao ni za većinu članica EU ne bi moglo reći.
- Više je Evropljana, ne računajući Nemačku, izginulo pod Staljingradom nego što ih je stradalo u borbi sa Trećim rajhom. Tamo gde je Srbija tamo je i sloboda a ta reč ne ide uz EU. Evropska unija ne bi trebalo da požuruje Srbe da izaberu stranu, ako budu uspešni u tom zahtevu neće im se dopasti naš izbor.